Mulher é atropelada na calçada por motorista embriagado

Mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII após ser atropelada na calçada (foto: Divulgação/Fhemig)

Uma mulher de 24 anos foi atropelada em uma calçada durante a madrugada deste domingo (17/7) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O condutor do carro que atingiu a jovem estava com sintomas de embriaguez.

Segundo informou a Polícia Militar (PM), a vítima caminhava com o marido pela Rua Antônio Quinquim, no Bairro Itacolomi, quando o motorista, de 36 anos, perdeu o controle do veículo e atropelou a mulher, que ficou prensada entre o poste e o automóvel.

O companheiro dela disse aos militares que viu quando o carro se aproximava em zigue-zague e conseguiu desviar. Já a esposa teve as duas pernas atingidas e precisou ser socorrida para o Hospital João XXIII.

Ainda de acordo com a PM, o motorista teria tentado fugir do local, mas foi impedido por populares. Ele assumiu ter consumido bebida alcoólica e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.