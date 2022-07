Menino de 6 anos morre após ser atropelado por suposto traficante em Betim

Israel Lucas Silva de Oliveira, de 6 anos, entrou em estado de coma, teve o pulmão perfurado e traumatismo no crânio e em outras partes do corpo (foto: Redes sociais/Reprodução)



Após ter sido atropelado por um motociclista em alta velocidade em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Israel Lucas Silva de Oliveira, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da criança foi sepultado na manhã desta quarta-feira (13/7).

A Polícia Militar recebeu informações de que o autor do atropelamento teria ligações com o tráfico de drogas na cidade. Ninguém foi preso.

Conforme registrado pela Polícia Militar, por volta das 18h da última segunda-feira (11/7), o menino brincava com uma bola, nas proximidades de sua casa, em uma rua do Bairro Nova Baden, quando, segundo populares, foi atropelado por um homem em uma moto, que passou pela via acima do limite de velocidade.





Conforme os relatos, a criança caiu ao solo já desacordada. Testemunhas também relataram às autoridades que o autor do atropelamento fugiu. Ainda de acordo com o apurado pelos militares, o motorista de um veículo parou para prestar socorro e levou o menino, que estava com sangramento intenso, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Bairro Jardim Teresópolis.



Após atendimento inicial, Israel Lucas Silva de Oliveira foi transferido para o Hospital Regional de Betim em estado grave, em coma, com perfuração no pulmão, traumatismo no crânio e em outras partes do corpo, informou a Polícia Militar.

Sob condição de anonimato, uma fonte relatou aos policiais que o condutor da motocicleta é um indivíduo chamado Felipe – mais conhecido como Menininho –, que seria o "secretário" do chefe do tráfico, o Mamute, no Bairro Amarante.

O informante também contou à PM que o próprio Mamute já teria feito contato por WhatsApp com o pai da criança solicitando que a polícia não fosse envolvida, pois ele "já havia pedido aos caras que resolvessem com o Menininho".

O pai de Israel Lucas disse à PM que o condutor da moto, em contato com ele no WhatsApp, pediu desculpas e se colocou à disposição para eventuais gastos com a criança.

Sob condição de anonimato, outra fonte revelou à PM que o pai da criança estaria sofrendo ameaças por parte do Mamute e de Menininho para que ele não passasse nenhuma informação à polícia.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio da Prefeitura de Betim. O caso, agora, será investigado pela 1ª Delegacia da Polícia Civil do município.