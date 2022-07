Ex-policial civil é assassinado com golpes de enxada

Casa onde o crime aconteceu, durante trabalho dos bombeiros (foto: Divulgação/CBMG) Um ex-policial civil, de 60 anos, foi assassinado com uma enxadada, nessa quinta-feira (28/7), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A casa onde o crime aconteceu foi destruída por uma incêndio horas depois do caso. Um homem acabou preso pela suspeita do homicídio.

O corpo do ex-policial foi encontrado por uma mulher que estava com a vítima minutos antes. Ela disse à Polícia Militar (PM) que saiu de sua casa no Bairro Jerônimo Mendonça, comprou cigarros e, quando voltou, achou o homem com feridas nas costas, já morto.

Detido, ele confessou o crime. Contou que já teve brigas com o ex-policial, que frequentava a casa de sua irmã por serem todos usuários de drogas. Quando encontrou a vítima pela última vez, houve mais uma discussão, o que levou às agressões, incluindo uma enxada, que acertou as costas do idoso.

Fogo



O local do crime, na Rua Roberto Maciel, foi incendiado pouco tempo depois que o corpo foi retirado da casa e o suspeito detido. Apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros, que durou uma hora, o local ficou destruído.



Existe a suspeita de incêndio ter diso criminoso, mas ainda não há envolvidos identificados.