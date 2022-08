Venda Nova: mais antiga do que Belo Horizonte

Confira a reportagem completa no site do Estado de Minas: em.com.br" />

Venda Nova e o Ciclo do Ouro

Venda Nova é uma das regiões mais tradicionais de Belo Horizonte - mais antiga que a própria cidade (foto: Arte EM)

A origem do nome “Venda Nova”

Historiador Bruno Viveiros Martins, autor da edição sobre Venda Nova na série de livros %u201CBH. A cidade de cada um%u201D (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Venda Nova já pertenceu a outras cidades

Ver galeria . 5 Fotos Matriz de Santo Antônio (sem data) (foto: Reprodução )

Incorporação a Santa Luzia e BH

Sabia Não, Uai!

Venda Nova é uma das nove regiões que constituem a cidade de Belo Horizonte. Apesar de sua denominação remeter à jovialidade, a regional é mais antiga do que a própria capital mineira.Essa história começou quando Minas Gerais vivia o ciclo do ouro e os exploradores passaram a criar pequenos vilarejos. Foi o caso do arraial Venda Nova, um entreposto comercial povoado mais de 100 anos antes da construção de BH.Conheça a história da região neste segundo episódio da nova temporada do "Sabia Não, Uai!".O estado de Minas Gerais começou a ser povoado no século 16, com a chegada dos bandeirantes e dos portugueses, que passavam pelo território durante as viagens entre São Paulo e Bahia. Entretanto, povos indígenas já viviam nessa área.Quando os bandeirantes descobriram que a região era rica em minérios e recursos naturais, apareceram muitos interessados na procura por ouro e pedras preciosas. Estes forasteiros montavam arraiais para seus negócios que poderiam progredir para vilas, distritos e, por fim, cidades.Quem abastecia as minas eram os tropeiros, comerciantes que viajavam carregando alimentos e produtos. Na época, uma das principais rotas desses “andarilhos” partia da Bahia, seguia o Rio São Francisco e depois o Rio das Velhas. No percurso, estava a estrada onde hoje fica a Rua Padre Pedro Pinto, principal acesso a Venda Nova.A região ficou conhecida por concentrar muitos comércios e por ser um ponto de repouso dos tropeiros. Conforme o tempo foi passando, um comércio se formou na região, com uma vasta variedade de produtos. As pessoas costumavam se referir a ele como “a venda nova”. E de tanto falarem esse nome, o apelido pegou e toda a região ao redor passou a ser conhecida como Venda Nova.Conforme aponta o historiador Bruno Viveiros Martins, autor do livro sobre Venda Nova para a coleção “BH. A cidade de cada um”, alguns moradores mais velhos apontam que o tal comércio ficava na esquina da atual Avenida Dr. Álvaro Camargo com a Rua Padre Pedro Pinto. Esse estabelecimento teria sido bastante popular na virada do século 19 para o 20.Entretanto, Martins explica que há documentos desde cerca de 1760 se referindo à região como “Arraial Venda Nova” e que, por existirem bastantes comércios próximos, não é possível determinar que essa foi a tal “venda nova”.“O nome Venda Nova é muito antigo e nenhum dos moradores mais antigos, nem mesmo seus pais e avós, teriam condições de apontar exatamente qual foi o endereço do comércio que deu nome à região”, explica Martins.Documentos históricos apontam que o então Arraial Venda Nova existia em meados do século 18, mais de 100 anos antes da construção de Belo Horizonte: a capital mineira foi inaugurada em 1897.Uma carta enviada no fim do século 18 pelos moradores é um desses registros. No documento, a população solicitava à Rainha de Portugal, D. Maria I, a construção de uma capela na área e a autorização para a abertura de pontos comerciais.À época, Venda Nova era um entreposto comercial e uma região essencialmente agrícola. O arraial abastecia Sabará, cidade da qual fez parte durante os séculos 17 e 18, conforme explica Martins.“No século 18, a região do antigo Curral del Rei, hoje Belo Horizonte, assim como Venda Nova, Santa Luzia, Contagem e Betim, faziam parte da Comarca do Rio das Velhas. E a capital desta comarca era Sabará, a cidade mais importante dali”, diz o historiador.Com o enfraquecimento da mineração no século 19, Sabará foi perdendo força política e econômica, e outras cidades ao seu redor cresceram, como Santa Luzia. Devido a esse protagonismo, a cidade exerceu sua influência política, econômica e social em lugarejos próximos. Foi o caso do então distrito de Venda Nova, que foi incorporado à Santa Luzia.Nos anos 1940, logo após a inauguração da Pampulha, foi a vez de Belo Horizonte entrar na disputa por Venda Nova. Havia um desejo de que Venda Nova fosse uma “cidade” dormitório ligada à Belo Horizonte, com os venda-novenses trabalhando na capital e voltando para casa para dormir, como explica Martins.Começou uma negociação com o prefeito de Santa Luzia para que Venda Nova fizesse parte de BH. A população da região, inclusive, aprovava a mudança. Então, a partir da década de 1940, Venda Nova passou a fazer parte, definitivamente, de Belo Horizonte.Martins explica que apesar de Venda Nova ter pertencido a três cidades, ela sempre teve vida e identidade próprias. “A partir do século 20, durante a República, Venda Nova se torna um importante centro de atividades comerciais. Ainda hoje, a região é mais populosa que grande parte das cidades do interior de Minas Gerais. Os próprios moradores de Venda Nova se denominam venda-novenses. A gente está falando de uma independência econômica, mas também cultural”, comenta.