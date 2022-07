Conheça a espécie mais rara de ipê em BH

Durante o inverno, entre junho e setembro, a paisagem urbana de Belo Horizonte ganha mais cores com o florescer dos ipês. Nem mesmo a correria da vida urbana impede moradores e visitantes de desviar o olhar, nem que seja por alguns segundos, para apreciar as sedutoras copas dos ipês emplumadas com folhas amarelas, rosas, roxas, brancas e verdes. Durante o inverno, entre junho e setembro, a paisagem urbana de Belo Horizonte ganha mais cores com o florescer dos ipês. Nem mesmo a correria da vida urbana impede moradores e visitantes de desviar o olhar, nem que seja por alguns segundos, para apreciar as sedutoras copas dos ipês emplumadas com folhas amarelas, rosas, roxas, brancas e verdes.



BH tem quase 29 mil ipês, segundo dados mais recentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São árvores de 9 espécies diferentes, com origens de várias partes do mundo, cada uma com sua cor única. Um casamento perfeito dos ipês e da cidade, construída sob o belo horizonte da Serra do Curral com referências arquitetônicas e culturais de diferentes regiões.





A Flor Nacional Brasileira

O ipê amarelo é considerado a Flor Nacional do Brasil (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O ipê amarelo é considerado a Flor Nacional do Brasil. Essa nomeação foi feita pelo Decreto 3380/61, assinado pelo então presidente Jânio Quadros





O motivo apontado no documento é que a espécie cresce de norte a sul do país e é "conhecida e admirada pelas populações do interior e da zona litorânea, pois tem sido cantada por nossos poetas e escritores".





Durante a floração, as flores amarelas dividem espaço no chão com a grama verde, assim como as duas cores se fazem presentes na bandeira nacional.





Os ipês roxo e rosa estão entre os quatro tipos mais comuns de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Em Minas Gerais, o ipê amarelo foi declarada árvore de preservação permanente e imune de corte no estado pela Lei Estadual 9.743/88



Em Belo Horizonte, os ipês amarelos fazem parte do charme da paisagem urbana, mas eles não são os mais comuns da cidade. Esse título pertence aos ipês rosa, a espécie tem mais de nove mil árvores espalhadas pela capital.





Número de ipês em Belo Horizonte



Rosa: 9.768 árvores

Tabaco: 6.054 árvores

Amarelo: 4.034 árvores

Roxo: 2.678 árvores

Branco: 2.493 árvores

Mirim: 2.491 árvores

Sete-folhas: 906 árvores

Do cerrado: 147 árvores

Verde: 24 árvores









Em cada ipê, uma história

Os ipês costumam florescer entre julho e setembro. São típicos do inverno, estação fria, com menor incidência de chuva e, por consequência, com o solo mais seco. Contudo, estas árvores transpiram bastante, o que ajuda na umidade do ar.





A floração dos ipês costuma durar cerca de uma semana. No caso dos ipês amarelos, ela pode se estender por até 10 dias. Enquanto as flores dos ipês brancos, conhecidos como "noivas de BH", persistem por menos tempo, mantendo-se por apenas três dias.



BH é conhecida também como a capital dos ipês (foto: Arte EM)







Na área urbana da capital, as árvores foram plantadas. As espécies nativas podem ser encontradas na Serra do Curral e no entorno da cidade. Há cinco espécies predominantes na capital: duas da cor amarelo, roxo, rosa e branco. Dessas, somente os ipês rosas não são característicos da região, sendo espécies comuns da Amazônia e da América Central.



Belo Horizonte está situada na transição entre a mata atlântica e o cerrado, o que facilita o plantio dos ipês. Segundo biólogos, o clima da cidade também é propício à floração destas árvores que podem chegar a 15 metros de altura.





O mais raro dos ipês

Entre as 566 espécies de diferentes gêneros floríferos em Belo Horizonte, está o incomum ipê verde. São apenas 24 exemplares desta cor na cidade.



Ipê verde é o tipo mais raro em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





E, apesar das condições favoráveis para os encantos da árvore na capital belo-horizontina, encontrar um ipê verde não é tarefa fácil. Isso porque a tonalidade de suas flores se misturam às folhas de outras vegetações. Assim, a descrição da espécie, em comparação às outras árvores de ipês, a torna menos popular e chamativa.