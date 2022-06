Ipês rosa abrem a temporada de floração da árvore símbolo de BH

O ipê rosa é o mais abundante em Belo Horizonte, com mais de 9,6 árvores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





A árvore floresce entre junho e outubro, de acordo com cada espécie, e fica totalmente sem folhas quando suas flores caem.





Segundo dados da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) e da Prefeitura de Belo Horizonte, a capital conta com mais de 27 mil ipês, o que corresponde a 9% das árvores da cidade, que abrange nove espécies.





O ipê rosa é o mais abundante, com mais de 9,6 árvores. Em seguida, vem o ipê tabaco, com 6 mil plantas, e o ipê amarelo (2,8 mil).



Concurso vai premiar as melhores fotos dos ipês rosa da capital



Todos os anos, nesta época, Belo Horizonte se colore de rosa. A primeira floração dos ipês rosa já pode ser vista em várias ruas e praças da capital, como na Praça da Liberdade.Por onde se vê, está o encanto dos ipês, que conversam com a paisagem urbana e arquitetônica, e são motivos também de celebração pelas redes sociais - os cliques feitos por quem anda por BH são obrigatórios.Para exaltar o ipê rosa como referência turística e cultural da capital mineira que uma empresa mineira de certificação digital, promove um concurso de fotografia inspirado na árvore símbolo da temporada que começa na cidade.Com o temapremiação será de R$ 5 mil para a melhor foto. Os segundo e terceiro colocados vão receber R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Além da premiação em dinheiro, as melhores fotografias serão publicadas em um livro de arte com capa dura que será desenvolvido pela Editora Ramalhete.Cada participante poderá enviar até cinco fotografias. O cadastro é gratuito e deve ser feito neste link , onde o regulamento também pode ser consultado.O prazo para a inscrição é até 31 de julho.