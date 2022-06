Ipê roxo 'colore' áreas próximas à Serra do Curral

Ipês da cor rosa podem ser vistos em áreas próximas à Serra do Curral (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS ) À beira do inverno, que se inicia às 6h14 do próximo dia 21, a temporada do ipê rosa já começou, e a árvore domina vários cartões postais de Belo Horizonte. É o caso de áreas próximas à Serra do Curral.



A 'cor mais quente' no frio



Espécies comuns do cerrado, os ipês começam a desabrochar e a dar um tom cor-de-rosa em ruas e avenidas de Belo Horizonte nos meses de baixa temperatura. A árvore floresce entre junho e outubro, de acordo com cada espécie, e fica totalmente desprovida de folhas quando suas flores caem.



"É a época mais bonita de BH. Deveríamos ter um circuito de visitação dos ipês, como ocorre com as cerejeiras no Japão", disse, ontem, uma moradora do Centro da capital.



A cidade tem ipês nas cores roxa, branca, amarela e outros tons.







Ipês da cor rosa 'colorem' vários locais de Belo Horizonte (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS )

Espécies



Em Minas, mais de 20 espécies de ipês aparecerão, gradativamente, até o início da primavera.



Segundo dados da Associação Mineira de Defesa do Ambiente e da Prefeitura de Belo Horizonte, a capital conta com mais de 27 mil ipês, o que corresponde a 9% das árvores da cidade, que abrange nove espécies.



O ipê rosa é o mais abundante, com mais de 9,6 mil árvores. Em seguida, vem o ipê tabaco, com 6 mil plantas, e o ipê amarelo (2,8 mil).