Cemig alerta para criminosos usando contas de energia para dar golpe do Pix

Os pagamentos via pix chegaram ao Brasil em 2020, e a Cemig adotou essa forma de pagamento para suas faturas em 2021. (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) faz um alerta aos usuários contra criminosos que estão usando contas de energia para dar golpes com pix.



Atualmente, a empresa recebe o pagamento de mais de 600 mil faturas de energia via pix por mês. Com isso, criminosos e estelionatários tentam confundir os clientes, especialmente com boletos falsos e WhatsApp que não são oficiais da companhia.

Os pagamentos via pix chegaram ao Brasil em 2020, e a Cemig adotou essa forma de pagamento para suas faturas em 2021.

O gerente de Recuperação de Receita da Cemig, Wellington Cancian, explica que em caso de golpe ou desconto de saldo em nome da Cemig e não reconhecido pelo cliente, ele pode procurar a companhia.

“O primeiro passo é entrar em contato com a empresa para apurar a legitimidade da cobrança. Uma das opções mais simples é verificar a conta devida utilizando o Whatsapp da companhia, por meio do número (31) 3506-1160. Outra possibilidade é pelo Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br). O cliente também pode entrar em contato com o telefone 116, que funciona 24 horas e verificar a veracidade do débito.”

Além disso, em todos os pagamentos, o cliente deve conferir os dados do remetente. No caso da Cemig, o usuário verá o CNPJ da empresa (o mesmo impresso na fatura) e o nome Cemig como beneficiário.

Pagamento de conta de energia com pix

A Cemig informa ainda qual a forma correta de realizar pagamentos de contas de energia via pix. Basta o cliente fazer a leitura do QRCode com a câmera do celular e pagar a fatura pelo aplicativo do seu banco. O QRCode está presente no campo "Reaviso de contas vencidas/ Débitos anteriores" da conta ou ao lado do código de barras tradicional.

Em caso de pagamento de 2° via, o pix também pode ser utilizado. Basta solicitar a 2° via digital por meio do Cemig Atende Web ou pelo WhatsApp (número 31 3506-1160).

Pelo app Cemig Atende, o cliente pode ainda usar a ferramenta “copia-cola” do código PIX para permitir o pagamento em seu banco digital de preferência, sem a necessidade de utilização da câmera do celular.