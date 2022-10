Cemig determina retirada de bandeirinhas da Copa do Mundo em rua de BH

Segundo moradores da Rua Francisco Bicalho, é a primeira vez que a Cemig determina a retirada dos enfeites (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Zelino Freitas ressalta que as bandeiras não podem danificar a rede elétrica, já que são de pano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

'Não é política, é Copa'

Luciana Santos denuncia casos de hostilidade a quem trabalha na decoração da rua (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Confira a nota da Cemig

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) determinou nesta quinta-feira (20/10) a retirada de bandeirinhas que decoram a 'Rua da Copa', como é conhecida a Rua Francisco Bicalho, no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte. O prazo estabelecido pela empresa para o desmonte dos adereços vai até segunda-feira (24).A conduta da Cemig desagradou os moradores da região, que carrega a tradição de enfeitar a rua desde a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, da qual o Brasil se sagrou campeão ao vencer a Itália na final. O morador Zelino Freitas, que ajuda a organizar a ‘festa’ há 28 anos, contou que é a primeira vez que a companhia de energia toma essa decisão.“Ninguém vai encostar nas bandeirinhas. O argumento fraco é que o poste é deles e eles não deixam, mas a companhia devia incentivar a festa. Nós nem usamos metal na decoração, as bandeiras são todas de pano e ela só vão ficar ali durante os 30 dias de copa”, ressalta Zelino.Como alternativa à população local, a Cemig informou que a decoração pode ser fixada em uma estrutura de madeira adjacente. No entanto, os moradores reforçam que a medida geraria custos adicionais e que o trabalho feito com voluntários não dispõe de pessoas com expertise para levantar um ‘novo poste’ de seis metros e fixá-lo no chão.Por meio de nota, a Cemig afirmou que "é proibido instalar objetos e itens de decoração em postes ou outros componentes da rede elétrica". Segundo a empresa, além do risco de provocar acidentes, o material "dificulta o acesso dos eletricistas da companhia para realizar as manutenções devidas no sistema elétrico".Diante de forte polarização política, a decoração especial da rua para a chegada da Copa do Mundo, em novembro, tem sido confundida com apoio a um lado político na disputa presidencial. Porém, os moradores responsáveis pela decoração avisaram em uma faixa com os dizeres: "Não é política, é Copa". Luciana Santos, também moradora da Rua Francisco Bicalho, relatou aocasos de hostilidade aos participantes da decoração da rua por causa de motivos políticos."Então, todas as vezes que a gente está pintando, sempre tem um gritando: '22', outros passam xingando, reclamando quando a gente fecha metade da rua para pintar, por conta do idealismo voltado ao governo do PT", afirmou.