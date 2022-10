Crianças e jovens participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Alunos de escolas públicas aprendem e se divertem na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (foto: Letícia Peixoto/Fiocruz Minas /Divulgação)

Belo Horizonte mais perto do conhecimento, das pesquisas e de um mundo de descobertas. Crianças, jovens estudantes e demais interessados no universo científico participam, nesta quinta-feira (21), da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). As atividades serão realizadas até 17h no Centro de Referência da Juventude, que fica na Guaicurus, 50, na Praça da Estação, na Região Central de BH.

Criado em 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de aproximar a população brasileira do universo científico. Em BH, após dois anos de atividades online devido à pandemia, há programação totalmente presencial, organizada pela Fiocruz Minas, em parceria com diferentes instituições.

Em nota divulgada pela Fiocruz Minas, a pesquisadora da instituição e secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Minas Gerais (SBPC-MG) Cristiana Brito destaca a importância da Semana. “É motivo de alegria e satisfação poder voltar a promover este evento presencialmente, depois de dois anos de atividades remotas.A pandemia mostrou a todos que não há solução para as questões de saúde sem a ciência e, por isso, a expectativa é de que esta edição da SNCT seja ainda mais significativa e especial, com a presença de várias escolas da rede pública”.





Independência

Em sua 19ª edição, a SNCT tem como tem “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”. Entre as atividades, há uma exposição que apresenta os marcos científicos ao longo dos 200 anos após a independência, relacionados às temáticas estudadas na Fiocruz Minas, como malária, doença de Chagas, leishmanioses, arboviroses, entre outros.



Há ainda mostras científicas sobre campanhas de vacinação, astronomia, Olimpíada Nacional de Saúde e Meio Ambiente, além do Projeto Wolbachia, que é voltado para o controle das arboviroses. Na programação, oficinas, experimentos de biologia, química e física e muitos jogos.

Junto a Fiocruz Minas, atuam na organização do evento o Coletivo Ciência, Tecnologia e Sociedade em Movimento (CTSmov), Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC-MG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Museu Ponto, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), PUC Minas, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

A SNCT é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, em todo o país, conta com a participação das secretarias estaduais, municipais, universidades, institutos federais, institutos de pesquisa e demais órgãos da sociedade civil diretamente ligados ao desenvolvimento das sociedades por meio da ciência e tecnologia.