Centro de Referência das Juventudes terá estúdio e cozinha industrial em BH

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ), em Belo Horizonte, vai receber um estúdio de gravação profissional e uma cozinha industrial para oficinas de qualificação profissional. Os espaços estarão disponíveis, gratuitamente, para projetos das juventudes belo-horizontinas ou voltados para esse público.

O estúdio de gravação será equipado com todos os instrumentos necessários para gravações fonográficas profissionais, com mesa de gravação e mixagem, microfones e computador.



O espaço onde funcionará o estúdio já possui tratamento acústico e divisória entre a sala de gravação e a sala técnica. Os equipamentos, adquiridos via licitação, devem chegar em outubro.





“Muitos jovens artistas que trabalham com música a partir de agora terão oportunidade de gravar suas músicas, seus discos, suas criações diversas em um estúdio montado com o que há de mais moderno. Além de tudo isso, o espaço, que tem toda uma preparação acústica adequada, ainda contará com profissional técnico”, informou a prefeitura em nota.





A cozinha industrial já está sendo instalada, e a previsão é que seja entregue nos próximos meses. O espaço é amplo e pode receber até 50 pessoas para oficinas de qualificação profissional para jovens que trabalham ou querem entrar no ramo da culinária.



Em frente à cozinha, há um refeitório que pode ser usado pelos projetos.

Como usar?





O uso dos novos espaços, como dos demais, é aberto para jovens de Belo Horizonte e projetos voltados para a juventude. Basta agendar um horário por meio do formulário disponível no site

Segundo Aiezha Martins, diretora de Políticas para as Juventudes, o CRJ recebe diversos projetos e estimula que novas propostas sejam feitas para uso dos equipamentos. Os únicos critérios são que sejam voltados para a juventude, promovam o direito das juventudes ou sejam encabeçados por jovens entre 15 e 29 anos.





Um dos exemplos é o Brota, um projeto de medicina social da Faculdade de Medicina da UFMG que já utiliza o espaço da cozinha para oficinas de culinária. A cozinha, agora ampliada, estará disponível para outras propostas como essa, afirmou Aiezha.

Centro de Referência das Juventudes





O Centro de Referência das Juventudes foi inaugurado em 2016, a partir de reivindicações dos jovens belo-horizontinos por espaços de política pública voltados para suas demandas. O equipamento fica ao lado da Praça da Estação, no Centro da capital, e possui 5.800 m² de área construída.

A agenda de atividades é montada semanalmente e divulgada nas redes sociais do CRJ . Regularmente, o espaço é usado para os ensaios do Ballet Jovem de Minas Gerais, para o Encontro Mineiro de Circo, pela roda de capoeira do grupo Angola de Ouro, pelo Cursinho Popular Conceição Evaristo e pelo Curso Pré-Enem da Rede Emancipa, entre outros.



