Dia de Nossa Senhora: o retorno da missa com fiéis na Praça da Cemig

Estado de Minas



Bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Nivaldo Santos, presidiu a missa no bairro Juliana (foto: Taynan Carvalho)

A Arquidiocese de Belo Horizonte comemorou nesta quarta-feira (12/10) o dia de Nossa Senhora Aparecida, data consagrada também à santa padroeira do Brasil.



A solenidade comemorativa aconteceu na Praça da Cemig, em Contagem, na Grande BH, durante missa presidida pelo bispo auxiliar da capital, Dom Nivaldo dos Santos.

Leia: Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida será retomada após dois anos

"Estamos vibrando de alegria hoje com o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de inúmeras comunidades cristãs, católicas, de nosso país, e também da nossa região episcopal Nossa Senhora Aparecida. É muito importante para nós hoje esse momento de celebração da Eucaristia. Louvamos a Deus por tantas graças, pelo nosso país, pelas nossas crianças. Queremos pedir a virgem de Aparecida que as abençoe, como também a todas as famílias e a nossa pátria", comentou o bispo sobre a importância de se comemorar esse 12 de outubro, após dois anos de interrupção em função da pandemia do novo Coronavírus.





Missa voltou a ser celebrada após dois anos (foto: Taynan Carvalho)

Eleições 2022

Dom Nivaldo também destacou o significado dessa retomada para a Igreja Católica e para os fiéis. "Avalio como uma oportunidade de retomada, de eletrização de toda a nossa dimensão de fé eclesial. Será um marco importante para nos encorajar e retomar nosso caminho de igreja peregrina, servidora, anunciadora da paz, de forma pública, de fé publica da igreja, que tanto traz esperança para o nosso povo", disse o bispo.O bispo auxiliar de Belo Horizonte também comentou o momento de campanha eleitoral do país. "Hoje, celebrar a Nossa Senhora Aparecida é uma ótima e importante oportunidade de pedir a Deus a inúmeras graças necessárias para os uma nossos melhores discernimentos nesse tempo conturbado de pós-eleição no primeiro turno. Desejamos que esse momento de oração nos ilumine pra que os nossos discernimentos nos ajudem a encontrar um caminho de Justiça e de paz para o nosso país", avaliou.