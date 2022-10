Missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida será retomada após dois anos

Missa em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em Contagem, na Região Metropolitana de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Missa na Catedral Cristo Rei

A tradicional missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, voltará a ser realizada em Contagem, na Grande BH, após dois anos suspensa por causa das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. A celebração será na Praça da Cemig, a partir das 8h.Essa será a 38ª vez que a missa será celebrada, com a presença de caravanas de fiéis de várias regiões da região metropolitana.As atividades começam com a oração do Terço.A missa terá início às 9h. A celebração será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Nivaldo dos Santos Ferreira, e concelebrada por padres da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, que reúne paróquias da capital mineira, Betim, Contagem e Ibirité.Em Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei, na Região Norte, terá a reza do Terço às 9h50, seguida da celebração eucarística em honra à padroeira do Brasil, às 10h30.A programação completa das celebrações nos santuários e paróquias da região metropolitana pode ser acessada aqui *Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais