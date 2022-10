Dois homens são mortos e 9 são baleados durante festa

Vinícius Lemos





De acordo com testemunhas, os atiradores invadiram o local do evento, na zona rural no Município do Noroeste, e atiraram nas pessoas que estavam ali estavam sem qualquer anúncio. As vítimas fatais tinham 19 e 22 anos e foram feridas na cabeça. A hipótese inicial é de que apenas eles seriam os alvos. Contudo, o fato de muitas outras pessoas terem sido feridas levanta dúvidas sobre o que a dupla queria.









Houve buscas, mas de acordo com a polícia, era difícil a identificação dos atiradores, uma vez que cobriram os rostos e estavam de bonés. Não havia câmeras de monitoramentos no local do evento.





Segundo relatos de testemunhas à polícia, acontecia uma festa de aniversário na chácara quando dois indivíduos armados e com bonés cobrindo os rostos começaram a atirar em direção aos frequentadores, acertando diversas pessoas.





O que foi possível de levantar no momento do atendimento da ocorrência é que os dois homens mortos tinham várias passagens pelo sistema policial. Eram crimes como homicídio, roubo e ameaça.