Polícia investiga morte de homem que teria sido envenenado em festa

A PM foi acionada por um médico da UPA São Benedito (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 48 anos morreu em Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro, na manhã do último domingo (11/12), sob suspeita de envenenamento, segundo relato de um médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito.

O médico contou à Polícia Militar (PM) que o paciente deu entrada no hospital já sem vida e com rigidez cadavérica. Ele foi levado por um casal, de 24 e 27 anos, que, no mesmo dia, participou com outras pessoas de uma confraternização na casa da vítima.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia esteve no local da ocorrência, sendo que, em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal de Uberaba para ser submetido a exames. “A PCMG apura a causa e circunstâncias da morte”.

Relato do casal

O casal que socorreu a vítima contou à PM que todos foram dormir após a confraternização na residência dele, mas que por volta das 6h o homem acordou gritando e dizendo que estava passando mal.

Em seguida os jovens contaram que acionaram o Samu, mas depois decidiram levar o homem para a UPA. O casal declarou também aos militares que, no caminho, o homem estava inconsciente, sendo que a sua boca espumava consideravelmente.