Greve dos aeronautas vai continuar até avanço nas negociações

Greve chega ao segundo dia e causa atrasos para passageiros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A greve dos pilotos e comissários de bordo, que teve início nessa segunda-feira (19/12), vai continuar até que as companhias aéreas se manifestem e as negociações avancem. A greve dos pilotos e comissários de bordo, que teve início nessa segunda-feira (19/12), vai continuar até que as companhias aéreas se manifestem e as negociações avancem.





Segundo Ronie Gaião, diretor de Regulamentação e Convenções Coletivas do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a categoria está em negociação há mais de dois meses, mas sem nenhum avanço.





“Nosso pedido é justo e coerente diante dos resultados apresentados pelas empresas, que atingiram um patamar de lucratividade acima do da pré-pandemia, muito disso devido ao grande aumento dos preços das passagens.”









Ainda de acordo com Ronie, caso as empresas não se manifestem, a greve continua por tempo indeterminado, podendo chegar até os feriados de Natal e Ano Novo.





A greve





O movimento, organizado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), prevê a paralisação das decolagens entre 6h e 8h.





Segundo o SNA, a greve ocorre respeitando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) da origatoriedade de manter as atividades de 90% dos comissários e pilotos durante a paralisação. Ainda de acordo com o sindicato, 100% dos tripulantes estarão a postos, mas 1% a 2% deles atrasarão os voos.





Ronie destacou ainda que a paralisação ocorre simultaneamente em nove aeroportos Brasil. Além de Confins, a categoria decidiu que a paralisação se estende a Congonhas (São Paulo-SP); Guarulhos, também em São Paulo; Galeão e Santos Dumont, ambos no Rio; Viracopos, em Campinas-SP; e nos aeroportos de Porto Alegre-RS, Brasília-DF e Fortaleza-CE.





Em Confins





No Aeroporto de Belo Horizonte, nesta terça-feira (20/12), dois voos dos nove programados para o período da greve sofreram mudanças. Um para Campinas, previsto inicialmente para as 6h05, foi confirmado para as 8h, e o outro com destino a Santos Dumont, no Rio de Janeiro, programado para às 6h20, foi confirmado para as 7h40.









José Geraldo relatou atraso durante uma conexão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma viagem da companhia aérea Azul com destino a Fortaleza precisou ser alterado devido ao mau tempo em BH.









Rudolf Rodrigues estava com a família chegando do Rio de Janeiro e relatou atraso no voo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

José Geraldo estava em Fortaleza e voltaria para Belo Horizonte ainda na noite de segunda após fazer escala em Brasília. Mas o voo que saiu do Ceará atrasou e ele só conseguiu voltar na manhã de hoje. “Acredito que foi por causa da greve. Eu sairia de Fortaleza às 16h20, mas o voo atrasou e só cheguei em Brasília, onde eu ia fazer conexão, por volta das 21h. Então, o voo para BH foi remarcado para hoje cedo. Hoje não tive problema com horário.”





Rudolf João Rodrigues estava com a família chegando do Rio de Janeiro. Segundo ele, o voo atrasou por causa do mau tempo e o avião arremeteu. “Tivemos problemas para pousar no Rio, por causa do tempo, e aqui em BH o avião arremeteu. Por isso atrasou.”