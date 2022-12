Pista da BR-381, sentido BH, ameaça cair em Antônio Dias

Barranco ameaça desabar em pista da BR-381 (foto: PRF/Divulgação)

Uma erosão às margens da BR-381, no sentido Belo Horizonte, em Antônio Dias, Região do Rio Doce, está destruindo parte da estrutura e ameaça motoristas que trafegam pelo local.O problema ocorre próximo aos túneis Piracicaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego foi direcionado para os túneis de forma a desviar os veículos das proximidades da erosão. O local foi sinalizado com cones.Vídeos que circulam nas redes sociais mostram carretas e caminhões passando sobre o asfalto à beira do colapso por falta de sustentação.O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionado para avaliar a situação e adotar providências no local da emergência.