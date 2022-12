Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestade em BH nesta terça (20)

Belo Horizonte amanhece debaixo de muita chuva. Av. Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

A terça-feira (20/12) amanheceu chuvosa em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de pancadas de chuva, de intensidade moderada e forte, a qualquer hora do dia. O céu ficará encoberto e a temperatura mínima registrada foi de 18 °C. A máxima estimada é de 21 °C e a umidade relativa mínima do ar está em torno de 80% à tarde.