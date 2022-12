BH: veja voos afetados em Confins pela greve de pilotos e comissários

Mesmo diante da greve, Confins continuou funcionando normalmente (foto: Edesio Ferreira /EM/D.A Press)

A greve dos aeronautas continua nesta terça-feira (20/12) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Além de Confins, a categoria estenderá o movimento por tempo indeterminado em outros terminais importantes do país: Congonhas e Guarulhos (São Paulo-SP); Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro-RJ); Viracopos (Campinas-SP); e nos aeroportos de Porto Alegre-RS, Brasília-DF e Fortaleza-CE.



Os trabalhadores do transporte aéreo iniciaram a greve após a falha das negociações com as empresas para reajuste salarial e mudanças nos regimes de descanso. A greve dos aeronautas continua nesta terça-feira (20/12) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Iniciada hoje (19), a paralisação ocorrerá das 6h às 8h, com previsão de atraso nos dez voos programados para essas duas horas.Além de Confins, a categoria estenderá o movimento por tempo indeterminado em outros terminais importantes do país: Congonhas e Guarulhos (São Paulo-SP); Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro-RJ); Viracopos (Campinas-SP); e nos aeroportos de Porto Alegre-RS, Brasília-DF e Fortaleza-CE.Os trabalhadores do transporte aéreo iniciaram a greve após a falha das negociações com as empresas para reajuste salarial e mudanças nos regimes de descanso.



Horário, destino e número dos voos afetados em Confins

06:00 Salvador 1939

06:05 Viracopos 4188

06:05 São Paulo - Guarulhos 5062

06:20 Rio de Janeiro - Santos Dumont 4908

06:45 Rio de Janeiro - Santos Dumont 3985

07:00 São Paulo - Congonhas 1301

07:30 São Paulo - Guarulhos 1321

07:55 São Paulo - Congonhas 2636

07:55 São Paulo - Congonhas 3059

2970



Cenário

Mesmo diante da greve, Confins continuou funcionando normalmente. Segundo a BH Airport, apenas dois voos foram impactados no período da manhã (JJ3059 e G31303) em função dos 08:00 NavegantesMesmo diante da greve, Confins continuou funcionando normalmente. Segundo a BH Airport, apenas dois voos foram impactados no período da manhã (JJ3059 e G31303) em função dos atrasos no Aeroporto de Congonhas









"A nossa visão é que houve sucesso, alcançamos nosso objetivo. A participação em BH foi pequena, por medo de retaliação. Por isso, não tivemos voos cancelados, todos partiram no horário. Mas houve reflexo de outros aeroportos", diz.



"O molde de greve permanece, mesmo que, infelizmente, chegue no Natal. Queremos que isso cesse e as empresas nos chamem para conversar e façam a negociação. A nossa pretensão é continuar, não tem data para terminar, só que a esperança é que as empresas nos chamem para conversar antes disso (festas de fim de ano)", conclui.