COVID: Minas libera vacina para crianças de até 2 anos e sem comorbidade

Vacinação deverá ser realizada considerando apenas as doses disponíveis nos municípios, buscando evitar a perda de vacinas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A press) O Governo de Minas Gerais ampliou o público alvo da vacinação contra a COVID-19 incluindo crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades. A partir desta segunda-feira (19/12), profissionais de Saúde dos 853 municípios mineiros poderão aplicar o imunizante no novo público.





A vacinação deverá ser realizada considerando apenas as doses disponíveis nos municípios, buscando evitar a perda de vacinas. A recomendação para a ampliação do público-alvo foi divulgada por meio da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.071, de 16/12/2022. Até então, o imunizante era destinado apenas para crianças desta faixa-etária, mas que possuem comorbidades.

Para esta faixa-etária, o esquema primário da vacina contra a covid-19 Pfizer-BioNTech será composto de três doses em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas (um mês) de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada com oito semanas (dois meses) após a segunda dose.





O imunizante a ser utilizado é Pfizer-BioNTech e será aplicado de maneira escalonada, conforme os seguintes os critérios de prioridade:

Tabela de prioridade de aplicação da vacina contra Covid-19 (foto: Agência Minas / Divulgação)



A coordenadora estadual do Programa de Imunizações, Josianne Dias Gusmão, esclarece que mesmo com a ampliação, deve ser assegurada a guarda de doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças que iniciaram a vacinação (D2 + D3). “Fica autorizada a vacinação dos grupos B, C e D, neste momento, somente mediante a utilização de doses remanescentes da vacina covid-19 Pfizer-BioNTech não utilizadas em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades”.