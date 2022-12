Desnutrida e com lesões: filho é suspeito de manter mãe presa em MG

Polícia Civil realizou a prisão na última sexta-feira (16/12) (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (19/12) que um homem de 36 anos foi preso em decorrência da suspeita de maus-tratos contra a própria mãe, de 64 anos, em Três Pontas, no Sul do estado. Exames médicos constataram que a vítima estava desnutrida e com lesões no corpo.