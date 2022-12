PM vai abrir inquérito e apurar ação de policiais em morte de jovem no Anel

Família do Jovem diz vídeos comprovam que a polícia bateu a viatura na vítima e arrastou a moto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) vai instaurar um inquérito para apurar a conduta dos policiais envolvidos na morte de um jovem, de 21 anos, durante operação contra o evento “rolezinho do grau” na madrugada do último sábado (17/12) no Anel Rodoviário, na altura do bairro Jardim Vitória, região Nordeste de BH.