Homem é morto a facadas, filho tenta se vingar e bate carro

Um desentendimento terminou em tragédia no início da noite desse domingo (18/12) em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. E poderia ter sido pior, caso os familiares não tivessem evitado a tentativa de vingança de um adolescente de 17 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai do adolescente, de 40 anos, chegou em casa após o trabalho e pediu para o filho ir ao mercado para comprar cerveja. O rapaz foi até o estabelecimento e retornou com quatro latas da bebida.

Vizinhos que presenciaram a cena socorreram a vítima e a levaram para o Pronto Atendimento de Campina Verde. No entanto, mesmo com o socorro imediato, o homem morreu.

O adolescente, sabendo o que tinha acontecido com o pai e conhecendo o suspeito, pegou o carro da família e ameaçou ir atrás do assassino. Segundo a PM, os familiares, com medo de aumentar a tragédia, entraram na frente do veículo, evitando assim que o adolescente começasse a perseguição.

Para evitar machucar algum parente, o garoto jogou o carro para a calçada e acabou batendo em um poste de energia, deixando o bairro sem luz até a chegada da Cemig. Ele acabou sofrendo ferimentos na cabeça, foi atendido e passa bem.

Os policiais militares fizeram um patrulhamento em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.