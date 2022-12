Polícia prende três suspeitos de assassinato no interior de Minas

Polícia Militar auxiliou nos trabalhos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Santa Maria do Suaçuí, no Leste de Minas Gerais, prendeu três suspeitos de cometer um assassinato, no último mês de outubro, e que teve como vítima um homem de 54 anos.

As prisões ocorreram a partir de mandados de prisão expedidos pela Justiça da comarca da cidade a partir de investigações feitas pela Polícia Civil.

O cumprimento dos mandados foi feito em um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em três residências diferentes naquela cidade.

O primeiro a ser preso foi um homem, de 74 anos. No local de sua prisão, os policiais encontraram dois revólveres, que serão, agora, periciados. Dois autores de 34 e 56 anos foram presos a seguir. Com eles foram encontrados vários celulares, que foram apreendidos.