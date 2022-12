'A PM matou meu filho', diz mãe de rapaz morto durante 'racha' no Anel

Políciais registraram movimentação dos motociclistas no Anel Rodoviário durante o "rolezinho" (foto: PMMG/Reprodução)

Um jovem de 21 anos morreu durante operação policial contra o evento “rolezinho do grau” na madrugada deste sábado (17/12) no Anel Rodoviário, altura do bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a operação seguiu denúncias de moradores da região que reclamaram do racha entre cerca de 100 motociclistas, empinando as motos e praticando 'pegas' em alta velocidade.

“Esses ‘rolezinhos do grau’ são encontros de motociclistas no Anel Rodoviário. Eles ficam empinando as motos, chutando portas de residências da região, chutam retrovisores de outros carros. Recebemos muitas reclamações no 190”, informou o sargento Rafael, que trabalhou na operação.

De acordo com o sargento, pelo menos 10 motos e 4 carros foram apreendidos. Já no final da operação, alguns motociclistas cercaram a viatura policial e começaram a empinar as motos. Foi quando iniciou uma perseguição.

O sargento informou que os militares focaram em uma moto, que estava sem placa, e seguiram em direção aos bairros que ficam às margens do Anel. Em um determinado momento, a moto guiada pela vítima perdeu o controle e bateu na lateral da viatura.

“Como estávamos com o foco em outra moto, o acidente passou batido pelos policiais. Somente cerca de uma hora depois que a PM foi acionada, mas quando chegamos no local encontramos somente o corpo do rapaz, sem sinais da moto e da mulher que estava na garupa.”

A vítima, segundo o militar, era inabilitada e tinha passagens por roubo, furto e direção perigosa.

O que diz a família da vítima

A família do jovem contesta a versão da polícia e afirma que o rapaz estava de moto com a namorada quando foi abordado bruscamente pelos policiais.

“A viatura bateu forte na traseira da moto e saiu arrastando ele. Depois que ele caiu, eles arrastaram a moto. Os amigos dele me chamaram e quando cheguei ele estava sendo levado. A namorada dele foi socorrida pelos amigos e ficou internada, mas ele morreu pouco depois e a moto já não estava lá”, disse a mãe do jovem.

A mãe ainda disse ter recolhido vídeos de câmeras de segurança da região que flagraram o momento.

Outro familiar do jovem afirma que os policiais que estavam na viatura recolheram tudo que entendiam que poderia ser uma prova.

"Os moradores acionaram os órgãos públicos e Samu. Depois, várias viaturas voltaram ao local e começaram a entrar nas casas pra saber se algum morador tinha feito vídeo ou foto do ocorrido e coagindo eles sobre essa situação."