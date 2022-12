Caso Lorenza: promotor diz que limpou apartamento após a morte da mulher

Tribunal de Justiça de Minas Gerais retoma julgamento do promotor André Luiz Garcia de Pinho, acusado de matar a esposa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O promotor André Luís Garcia de Pinho afirmou, ao ser ouvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta sexta-feira (16/12), ter limpado o apartamento enquanto o corpo de Lorenza Maria de Pinho ainda estava no imóvel. Ele é acusado de ter assassinado a esposa em abril de 2021."Voltei da funerária e, junto com o pastor Geovani, limpei o apartamento com o corpo ainda dentro de casa", afirmou o promotor, citando o pastor da Igreja da Lagoinha Geovani Ferreira, que é amigo do casal. Segundo Andre, a medida tinha como intuito permitir que os filhos voltassem para a residência.

Leia mais: 'Lorenza era o amor da minha vida', diz promotor acusado de matar a esposa

A afirmação vai no mesmo sentido do que foi apontado pela perícia, que indicou que o local da morte de Lorenza foi limpo antes que a avaliação do ambiente fosse realizada pelos especialistas.Na versão de André, no dia anterior à morte, a vítima ficou deitada no quarto dizendo estar com sono e, por isso, não passou o dia com a família. Ainda segundo o promotor, por volta das 6h do dia 2 de abril, dia em que Lorenza foi morta, ele ouviu a mulher tossir e, ao não receber uma resposta, percebeu que algo estava errado. A defesa do promotor argumenta que ela veio a óbito após se engasgar.O Instituto Médico Legal (IML) afirmou que foi encontrado Zolpiden, Mirtazapina, Queriapina, Buprenorfina e Clonazepan no sangue de Lorenza. Também foi constatado que ela tinha lesões na região cervical e que foi asfixiada.