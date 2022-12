Caso Lorenza: promotor acusado de matar esposa será ouvido nesta sexta (16)

Ao todo, estava previsto que 13 pessoas fossem ouvidas, mas duas foram dispensadas (foto: Euler Junior/TJMG) O promotor André Luís Garcia de Pinho, acusado pela morte da esposa, Lorenza Maria de Pinho, em abril de 2021, deverá ser ouvido, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta sexta-feira (16/12). Ele estava preso no Batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMMG), na Região da Pampulha, desde março do ano passado.





Estão presentes o procurador André Ubaldino, os advogados de defesa e acusação, além de amigos e familiares de Lorenza e André Luís.

Foro privilegiado

Por ser membro do Ministério Público, André Luís tem foro privilegiado, ou seja, o julgamento é feito por desembargadores que compõe o Órgão Especial do TJMG. O colegiado é formado por 13 desembargadores mais antigos do Tribunal e mais 12 desembargadores eleitos.







A defesa do acusado chegou a pedir para que ele fosse julgado pelo Tribunal do Juri. Porém, a Justiça manteve o processo analisado por desembargadores, devido à prerrogativa do cargo de promotor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também negou o pedido.





Relembre o caso



Lorenza foi morta no dia 2 de abril de 2021, no apartamento onde morava com o então promotor André Luís, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O casal teve cinco filhos.