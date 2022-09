Caso Lorenza: prisão preventiva de promotor será analisada mais uma vez

André Luís Garcia de Pinho está preso de forma preventiva desde março de 2021 (foto: Facebook e MPMG/Divulgacao) A Justiça mineira vai analisar, nesta quarta-feira (14/9), às 13h30, a prisão preventiva do promotor André Luís Garcia de Pinho, acusado de ter matado a esposa Lorenza de Pinho em abril de 2021.





Estado de Minas, a defesa do promotor afirmou que o processo faz parte do sistema de Justiça. Os advogados informaram que vão se pronunciar apenas ao final do julgamento. análise da prisão preventiva de Pinho acontece a cada 90 dias. Ao, a defesa do promotor afirmou que o processo faz parte do sistema de Justiça. Os advogados informaram que vão se pronunciar apenas ao final do julgamento.









Por ser promotor, o suspeito possui foro privilegiado. Além de não ficar detido em presídio comum, em agosto deste ano, durante a primeira audiência de instrução do caso, Pinho foi julgado por um colegiado de desembargadores que compõem um órgão especial do TJMG.





Procurado, o tribunal afirmou que a reunião, que acontece uma vez por mês, faz parte do protocolo da instituição e que outros casos também poderão ser analisados. O pleno é aberto ao público.

Esperança

O aviador Marco Aurélio Silva, pai de Lorenza, acredita que o corpo de desembargadores que vai analisar a prisão do promotor vai, mais uma vez, votar pela permanência da reclusão. Ele afirma que as provas apresentadas pela denúncia do Ministério Público mostram o quanto o acusado “é um perigo para a sociedade”.





“Nós nos sentimos extremamente invadidos cada vez que vamos a esse tribunal. Todas as vezes que nós fomos a esse tribunal, a liberdade do André foi negada por unanimidade. Ele é um perigo solto, nós esperamos que esses desembargadores mais uma vez deixem ele preso”, concluiu o aviador.

Relembre o caso

Lorenza Maria foi morta no dia 2 de abril de 2021, no apartamento onde morava com o então promotor André Luís Garcia de Pinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O casal teve cinco filhos.





André Luís foi denunciado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O laudo do IML aponta que Lorenza foi envenenada. O corpo dela apresentava, ainda, lesões provocadas por estrangulamento.