Caso Lorenza: pai revela dor da família em podcast

O podcast 'Pod ou não pode?' recebe, nesta quarta-feira (10/08), o pai de Lorenza Pinho, Sr. Marco Aurélio Silva, para discutir o julgamento do promotor de justiça André Luís Garcia, acusado de assassinar a sua filha, em abril de 2021.



Ele vai revelar a dor que a família vem sofrendo desde a tragédia e o desejo de Justiça duante o julgamento do genro.





A jornalista da TV Alterosa Ethel Corrêa também participa da conversa. Ela é a única repórter que acompanhou os últimos dez anos da vida do casal e todas as ocorrências policiais que envolveram a vida dos dois, incluindo as ameaças que eram feitas pelo cunhado de Lorenza.Lorenza Pinho foi encontrada morta no início de abril de 2021, no apartamento em que morava com o marido, André Garcia, e os cinco filhos do casal no Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.Durante o podcast, Ethel revelará detalhes em primeira mão quando o casal teve o carro baleado, apedrejado e pichado, além de outras ameaças sofridas até a morte da mulher.O promotor André Luís Garcia integra o quadro de servidores do Ministério Público desde 1992. Ele está em disponibilidade compulsória depois que o MP foi à Justiça por excesso de faltas.Garcia já se envolveu em diversas ocorrências de crime nos últimos anos. Em fevereiro de 2012, um motociclista atirou contra o carro dele e da mulher quando o casal voltava de um culto religioso. Ninguém se feriu. A suspeita era de represália do irmão dele, que havia extorquido dinheiro do promotor.Em dezembro de 2013, o carro de Garcia foi incendiado no Bairro Serra, Centro-Sul de BH. Três homens fugiram do local. Já em 2014, o prédio onde o casal morava no Buritis, na Rua Ernani Agrícola, foi atingido por tiros.A polícia não prendeu ninguém. A motivação do crime é até hoje desconhecida. Dois anos depois, criminosos agrediram Lorenza e André Luís em Nova Lima, na Grande BH. O casal descia do carro quando recebeu golpes na cabeça.