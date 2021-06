Caso Lorenza: um pai contra o feminicídio

Pai de Lorenza, o aviador Marco Aurélio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Lorenza Maria Pinho, fala de coração aberto sobre amarido dela, promotor de justiça André Garcia Pinho, é suspeito de feminicídio. O pai de Lorenza agora luta por justiça e diz que vai dedicar a vida a defesa das mulheres. O aviador Marco Aurélio Silva, de 73 anos, pai de, fala de coração aberto sobre a morte da filha . A mulher de 41 anos tinha 5 filhos. Odela,André Garcia Pinho, é suspeito de. O pai de Lorenza agora luta por justiça e diz que vai dedicar a vida a defesa das mulheres.









Lorenza morreu no apartamento onde morava com o marido e os cinco filhos, no bairro Buritis, zona oeste de Belo Horizonte. As investigaçoes da Policia Civil e do Ministério Público concluíram que o promotor, que está afastado das funçoes há cerca de 7 anos, matou a esposa . André Garcia está preso na sede do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, na Pampulha. Ele nega o crime.





A defesa do promotor entrou com pedido de habeas corpus no STJ para que ele possa responder em liberdade. Mas todas as tentativas até agora foram negadas









Desde o início das investigações, o promotor afastado já constituiu vários advogados. Um deles desistiu de atuar na causa na mesma semana. O advogado Robson Lucas, que assumiu a defesa na fase preliminar das investigações, informou recentemente que agora somente está responsável por cuidar do processo relativo à guarda dos filhos de Lorenza e André. A guarda provisória foi concedida ao médico Bruno Sander, padrinho de dois filhos deles. Outros três advogados estão conduzindo a defesa no processo criminal. Na quarta feira, dia 08 de junho, terminou o prazo para apresentação da defesa prévia relativa ao recebimento da denúncia contra André Garcia, por feminicídio.





Apesar das tentativas de comunicação com os novos advogados, não obtivemos resposta.





A violência contra a mulher é o tema de uma série de entrevistas desta coluna. O objetivo é aprofundar a discussão sobre o tema, refletir sobre as leis e a aplicação delas. Além da punição, será que podemos evitar que sejamos nós, mulheres, vítimas de amores assassinos? A velha história de dormir com o inimigo ainda é muito atual. Seja ele um namorado, um amigo íntimo, um marido ou um inconformado com o fim de um romance por exemplo.



Acompanhe nossa série.