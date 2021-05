Caso Lorenza: Justiça mantém prisão de promotor acusado de matar a mulher

Faixa colocada por familiares na porta do TJMG, na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.







(TJMG) decidiu, na tarde desta quarta-feira (12/5), manter a prisão do promotor, de 51 anos, preso preventivamente pela morte da mulher,, de 41, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.Lorenza morreu em 2 de abril no apartamento do casal. O marido afirmou que ela tomou remédio e se engasgou enquanto dormia. No fim do mês, no entanto, a força-tarefa formada pela Polícia Civil e oconcluiu que houve feminicídio. Segundo a investigação, Lorenza morreu por asfixia, ação contundente e intoxicação. A mulher deixa cinco filhos.No último dia 30, foi oferecida denúncia, com pedido de prisão preventiva do promotor, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele já se encontrava em prisão temporária em uma sala do, na Pampulha.Uma faixa foi colocada em frente do tribunal, na Avenida Afonso Pena, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. "Asfixia não é fatalidade. Cadeia para André de Pinho", afirma a faixa colocada por familiares.Em conversa com onesta manhã, o pai de Lorenza, Marco Aurélio Alves da Silva, disse que está fora do estado e não poderia acompanhar a audiência. “Essa notícia me pegou de surpresa ontem, às 19h”, contou. Ele estava na capital mineira, mas viajou para o Rio de Janeiro, onde está na casa de outra filha, e soube da audiência lá.(Com informações de Cristiane Silva)