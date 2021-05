Caso Lorenza: audiência hoje (12/5) avalia manutenção da prisão de promotor

Lorenza morreu em 2 de abril. Para força-tarefa que investigou o caso, ela foi vítima de feminicídio pelo marido André Luís Garcia de Pinho (foto: Facebook e MPMG/Divulgação) TJMG) realiza, a partir das 13h30 desta quarta-feira (12/5), uma audiência que vai discutir a manutenção da prisão do promotor André Luís Garcia de Pinho, de 51 anos, preso preventivamente pela morte da esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho, 41 anos, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais () realiza, a partir das 13h30 desta quarta-feira (12/5), umaque vai discutir a manutenção da prisão doAndré Luís Garcia de Pinho, de 51 anos, preso preventivamente pela morte da esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho, 41 anos, no Bairro, Região Oeste de









No último dia 30, foi oferecida denúncia, com pedido de prisão preventiva do promotor, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele já se encontrava em prisão temporária em uma sala do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Pampulha.