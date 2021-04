Médicos que atestaram o óbito da mulher do promotor são indiciados

Segundo o laudo do IML, não foi encontrado resíduos no pulmão de Lorenza, o que descarta a informação do atestado de morte pneumonite e aspiração de alimento ou vômito (foto: Reprodução do Facebook e MPMG/Divulgação)

Além do promotor André Luiz Garcia de Pinho, acusado de ter matado sua mulher, Lorenza Maria Silva de Pinho, no dia 2 de abril, no apartamento em que o casal morava com os cinco filhos, o Ministério Público de Minas Gerais também indiciou os médicos Itamar Tadeu Cardoso e Alexandre Maciel.

Segundo o delegado Alexandre Fonseca, ode óbito emitido pelos médicos Itamar e Alexandre indica que a morte teria acontecido por pneumonite e aspiração de alimento ou vômito. No entanto, salienta ele, não foi encontrado qualquer resíduo no pulmão.

Isso indica, segundo o delegado, que houve falsidade ideológica. “Lá está escrito que havia, quando os médicos chegaram, atividade elétrica, o que acontece somente quando ainda há vida, mas, no caso, Lorenza já estava morta. São dados inverídicos.”



O exame de corpo de delito concluiu, ainda, que existia dosagem de substâncias químicas no corpo.

LEIA TAMBÉM: Promotor tentou atrapalhar a investigação da morte da mulher, diz MP

O promotor de justiça Cláudio Maio de Barros ressalta que o laudo do IML é oficial, por se tratar do órgão oficial da Polícia Civil de Minas Gerais para cuidar de autópsias. E que neste fica bem claro que houve uma hemorragia na coluna cervical, e que essa ação só acontece quando a pessoa está ainda com vida. “O socorro só chegou com ela morta”.

E contesta o laudo usado pela defesa, que contratou um médico perito, que, segundo o promotor, não teve acesso ao corpo em momento algum e que somente viu o laudo.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.