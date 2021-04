Profissional de saúde vacinado no Nordeste pede ajuda para 2ª dose em BH

Profissional foi vacinado com a 1ª dose da Coronavac no estado do Rio Grande do Norte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) autonomia dada para cada estado montar suas próprias campanhas de vacinação contra a COVID-19, dentro dos critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI), gerou um transtorno para o profissional da saúde Harlem William Patrício, de 39 anos. Ele tomou a 1ª dose da Coronavac no Rio Grande do Norte, estado em que morava até o início de abril, mas por causa do trabalho, precisou mudar-se para Belo Horizonte antes de completar o esquema vacinal. dada para cada estado montar suas próprias campanhas de vacinação contra a COVID-19, dentro dos critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI), gerou um transtorno para o profissional da saúde Harlem William Patrício, de 39 anos. Ele tomou a 1ª dose da Coronavac no Rio Grande do Norte, estado em que morava até o início de abril, mas por causa do trabalho, precisou mudar-se para Belo Horizontede completar o esquema vacinal.

Ao chegar no posto de saúde, Harlem foi informado que não havia vacinas naquele dia e seria necessário retornar em outra data. O único problema era que ele já tinha passagem marcada para a capital mineira no dia seguinte e precisou viajar para BH.

Quase um mês após a aplicação da primeira dose, o profissional teme perda de tempo no esquema vacinal, já que em Belo Horizonte não foi possível ser imunizado e nem cadastrado no site da prefeitura: “Tentei vacinar em um posto do Bairro Regina e me falaram que era necessário cadastrar no site da PBH, mas o prazo já tinha terminado. No período que reabriu, eu tentei cadastrar, mas informaram que eu não sou elegível para tomar essa vacina”.

Segundo Harlem, a mesma resposta foi dada no município de Betim e no estado de Fortaleza, quando ele precisou viajar a trabalho e tentou ser vacinado com a 2ª dose. Em todas as vezes, nenhum de seus dados foram anotados, apenas recebeu informação sobre a necessidade de realizar um pré-cadastramento.

“Eu respeito muito a fila e os critérios que os governos têm adotado. O que fica é uma preocupação, para não perder essa primeira dose. Não tenho revolta nenhuma, só estou preocupado”, diz Harlem.

Houve tentativa de transferir o cadastro para Minas Gerais, porém o profissional foi informado pelo estado nordestino que não era possível realizar essa ação, já que cada município recebe suas doses e não teriam condições de comunicação entre as prefeituras.

Resposta da Prefeitura de BH

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH afirmou que o profissional poderá tomar a segunda dose do imunizante em um dos postos de vacinação exclusivos para trabalhadores da saúde.

Veja a nota:

A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o usuário pode procurar um dos pontos de imunização, exclusivos para trabalhadores da saúde, com o cartão de vacina para receber a segunda dose.

Como o cidadão faz parte de um grupo cadastrado no município de origem e da faixa etária de um público já contemplado na capital, ele pode se vacinar. A Prefeitura irá reforçar a orientação com as equipes dos centros de saúde.





Os endereços estão disponíveis neste link









