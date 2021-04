Trabalhadores da saúde com 37 anos ou mais poderão se vacinar em BH

Profissionais de saúde de 37 anos ou mais serão vacinados no sábado (1º/5) em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





11:53 - 29/04/2021 COVID-19: idosos de 69 anos já recebem a segunda dose da vacina em BH trabalhadores de saúde que tenham se cadastrado no portal do Executivo municipal até 23h59 dessa quarta-feira (28/04). Para receber a primeira dose, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, como ter completado 37 anos ou mais até o dia 30 de abril, não ter recebido vacina contra a COVID-19, ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde da capital mineira, entre outros (veja a lista completa no fim da matéria). Ainda de acordo com a PBH, no sábado serão vacinadosque tenham se cadastrado no portal do Executivo municipal até 23h59 dessa quarta-feira (28/04). Para receber a primeira dose, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, como ter completado 37 anos ou mais até o dia 30 de abril, não ter recebido vacina contra a COVID-19, ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde da capital mineira, entre outros (veja a lista completa no fim da matéria).





Os endereços dos postos que os trabalhadores receberão a primeira dose estão no site da prefeitura . O horário de funcionamento dos pontos fixos será das 7h30 às 15h, enquanto os postos drive-thru funcionarão entre 8h e 15h.





No ato da vacinação, o trabalhador precisa estar com documento com foto, registro no conselho profissional e um documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde de BH, podendo ser uma carteira de trabalho, contrato de trabalho, contracheque, entre outros.





Os trabalhadores que não forem aos postos no sábado podem procurar os endereços no link em outras datas, levando toda a documentação necessária.





A PBH também informou que segue orientações do Ministério da Saúde e que por isso trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde, como por exemplo academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, entre outros, não serão contemplados entre os grupos prioritários de vacinação.





Segunda dose para idosos de 89 anos ou mais





Idosos com 89 anos ou mais e que não tenham dificuldade de locomoção receberão a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nos endereços descritos no link. As pessoas acamadas desta faixa etária também começarão a ser imunizadas nas residências no sábado.





A vacinação acontece das 7h30 às 15h em centros de saúde específicos espalhados pelas nove regionais da cidade. Já o horário de funcionamento dos pontos de drive-thru será das 8h às 15h. Os endereços estão disponíveis no portal da PBH





Unidades que funcionam 24h estão exclusivas para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não respiratórios e não está sendo feita a aplicação de vacinas.





Requisitos para trabalhadores de saúde





ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 28 de abril;

ter completado 37 anos ou mais até 30 de abril;

não ter recebido vacina contra a COVID-19;

não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;

não ter tido COVID com início de sintomas nos últimos 30 dias.





No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar:





Documento de identificação com foto; Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

