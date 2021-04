COVID-19: idosos de 69 anos já recebem a segunda dose da vacina em BH

Para o público acamado desta faixa etária, a Prefeitura entrará em contato para agendar a imunização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 dos idosos. Nesta quinta-feira (29/4), a faixa etária de 69 anos recebe a segunda dose dos imunizantes nos centros de saúde e postos drive-thru disponibilizados pela prefeitura da capital mineira. Belo Horizonte avança mais uma etapa nacontra a COVID-19 dos idosos. Nesta quinta-feira (29/4), a faixa etária derecebe ados imunizantes nos centros de saúde e postos drive-thru disponibilizados pela prefeitura da capital mineira.









comprovante de residência e o cartão de vacinação que conste o registro da primeira dose em mãos, as pessoas de 69 anos devem comparecer às veículos, das 8h às 16h30, para concluir a última fase da imunização contra o coronavírus. Com documento de identidade,de residência e o cartão de vacinação que conste o registro da primeira dose em mãos, as pessoas de 69 anos devem comparecer às unidades de saúde , das 7h30 às 16h30, ou nos pontos para, das 8h às 16h30, para concluir a última fase da imunização contra o





Confira onde estão os postos drive-thru atualmente:

Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis)

Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia)

Minas Shopping (Doca 3, Avenida Cristiano Machado, 400, União)

Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1815, Funcionários)

Shopping Estação BH (Regional Venda Nova, Entrada pela Av. Vilarinho - acesso ao G1- Vila Cloris)

UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, Pampulha)





Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde pede a presença de apenas um acompanhante por pessoa para evitar aglomerações.





Vacinômetro em BH





Ao todo, até o momento, são 409.587 idosos vacinados com a primeira e 132.131 com a segunda dose em Belo Horizonte. A última faixa etária dos mais velhos que ainda aguarda para ser incluída na programação da campanha da capital são as pessoas com 60 anos.





remessa de doses dos imunizantes na cidade, o grupo e demais prioridades, como as pessoas com comorbidades, serão inseridas no esquema vacinal. De acordo com a PBH, somente após a chegada de uma novade doses dos imunizantes na cidade, o grupo e demais prioridades, como as pessoas com