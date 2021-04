COVID-19: Polícia Civil ouve vereador que abriu caixão com facão

No domingo (25/4), o vereador William Faria, mostrou o atestado de óbito do idoso, que não constava a COVID-19 como causa da morte (foto: Reprodução vídeo redes sociais) caixão lacrado, que foi aberto com facão pelo vereador William Faria (PT), em Santa Bárbara do Leste.



O Casu-Hospital Irmã Denise divulgou na quarta-feira (28/4) o resultado do teste RT-PCR feito com material coletado do idoso cujo corpo estava no caixão lacrado, que foi aberto com facão pelo vereador William Faria (PT), em Santa Bárbara do Leste. "Informamos que o teste apresentou resultado indetectável, porém não podemos considerar que é um resultado conclusivo e nem descartar a infecção, uma vez que o paciente apresentava apenas três dias de sintomas, e devido ao óbito, não foi possível realizar a contra prova do exame", informou o Casu, em nota.





O paciente que morreu com sintomas da COVID-19, José Vieira do Carmo, de 91 anos, morava em Entre Folhas, cidade próxima a Santa Bárbara do Leste, onde ele tinha familiares.





O Casu esclereceu que o homem deu entrada na UTI COVID-19 no hospital na madrugada de domingo (25/4), transferido via SUS Fácil, da UPA Caratinga, já intubado. O laudo foi direcionado ao hospital, por meio da central de regulação, como caso suspeito para COVID-19 e o paciente apresentava sintomas graves e sugestivos para a doença há aproximadamente três dias, de acordo com a nota expedida pelo Casu.





Sobre os protocolos e as declarações de óbito do paciente, seguidos pelo Casu, o hospital esclareceu que seguiu as orientações do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Ministério da Saúde (MS). E que neste caso, o velório é proibido pelas instâncias sanitárias do governo, devido à alta transmissibilidade do vírus.





Vereador depõe na Polícia Civil