Kalil chama greve de 'egoísta' e sindicato dos professores de BH reage

Declarações de Kalil foram divulgadas na tarde dessa quarta (28/4) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 21/04/2021)

prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), chamou a greve dos professores da rede municipal de “esdrúxula e egoísta”, o sindicato que representa a categoria se pronunciou. Os docentes Depois que ode Belo Horizonte, Alexandre(PSD), chamou adosda rede municipal de “”, oque representa a categoria se pronunciou. Os docentes votaram pela chamada greve sanitária em 20 de abril por serem contra a volta às aulas presenciais sem o controle da pandemia da COVID-19 e sem que os profissionais da educação estejam vacinados. Eles querem que as aulas sejam realizadas de forma remota.









O prefeito questionou a legitimidade da greve e deu a entender que não descarta medidas duras. “Porque dentro da filosofia da greve sanitária, eles não teriam onde comprar pão, onde comprar comida, onde comprar remédios, como transitar na cidade. Então, é uma greve inventada. Essa palavra é nova, e absolutamente esdrúxula e egoísta. E como é uma greve esdrúxula e egoísta, será tratada com o rigor de uma greve esdrúxula e egoísta. Quanto às creches conveniadas, nós estamos tomando as providências legais para que devolvam o dinheiro que receberam antecipadamente para as reformas, e vamos estudar o descredenciamento dessas creches junto à prefeitura de Belo Horizonte”, declarou.





A prefeitura determinou o retorno às aulas dos alunos com idade até 5 anos a partir da próxima segunda-feira, 3 de maio, mas os trabalhadores da educação infantil já haviam sido convocados para retomar atividades internas presenciais no início desta semana











Ainda ontem, desta fez em uma entrevista à Globo Minas, Alexandre Kalil disse que as crianças não são obrigadas a voltar às aulas , mas os funcionários das escolas sim. “As crianças não são obrigadas a frequentar a escola. Os servidores, sim, serão obrigados a estar à espera das crianças. Serão em três dias e dois dias e para a criança que nunca frequentou a escola, um dia. Será escalonada. Mas a criança não é obrigada a retornar à escola. Os professores, cuidadores, faxineiros que são obrigados a retornar”, disse o prefeito da capital.





Na tarde passada, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede BH) publicou, em seu site, uma resposta às declarações de Kalil





“Usamos as palavras do próprio Prefeito em entrevistas anteriores onde alerta para não minimizarmos o que representa a morte de crianças. Não temos como garantir que crianças utilizarão máscaras corretamente, que não terão contato físico e que não irão trocar objetos com os colegas, escolas funcionando presencialmente irão gerar movimentação nas comunidades e no trânsito, o transporte escolar gera contaminação e nos bairros mais pobres, onde não tem transporte, uma mesma pessoa conduz crianças de várias famílias. A lista de problemas é enorme”, enfatiza o sindicato em um trecho da nota.





“Nossa greve não é egoísta, pelo contrário, é um ato responsável com as crianças e suas famílias, não temos o direito de mentir às comunidades escolares. Não existem condições de segurança, toda a dinâmica da pandemia aponta para isso. Mais de 400 contaminados por 100.000 habitantes, nem a Fiocruz e nem um órgão sério que estuda a pandemia entende como razoável a abertura de escolas com este índice de contaminação. Aliás, esta era a posição da Prefeitura até pouco tempo”, destaca o Sindi-Rede BH.





Pandemia em BH