Polícia Militar inicia distribuição de cartilhas de orientação contra violência doméstica

Polícia Militar começa distribuição de cartilha contra Violência Doméstica (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar está lançando a partir dessa terça-feira (4) uma cartilha intitulada “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” que visa ampliar as atividades de prevenção e conscientização a respeito do tema em todos os municípios de Minas Gerais. O objetivo da ação, que também integra a campanha Agosto Lilás, é mobilizar toda a sociedade e contribuir para um ambiente mais seguro às mulheres. está lançando a partir dessa terça-feira (4) umaintitulada “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” que visa ampliar as atividades de prevenção e conscientização a respeito do tema em todos os municípios de Minas Gerais. O objetivo da ação, que também integra a campanhaé mobilizar toda a sociedade e contribuir para um ambiente mais seguro às





O projeto da PM consiste em um monitoramento dos casos e queixas. Tanto vítima como agressor são visitados e acompanhados por uma dupla de policiais, sempre um homem e uma mulher, a partir do momento em que são registradas queixas na Polícia Civil ou acontecem denúncias através do 190 da PM.





“Temos acesso às queixas registradas na Policia Civil. E o objetivo é que a dupla visite e acompanhe um casal que esteja passando por momentos difíceis. O objetivo é quebrar o ciclo de violência, para que não evolua para o mais grave, nesse caso, o feminicídio”, diz a comandante.





E para alcançar o grosso da população estão sendo lançadas três cartilhas com orientações aos autores e às vítimas, contendo diversos aspectos da Lei Maria da Penha.





Essas cartilhas serão distribuídas durante os atendimentos, reforçando as explicações que já eram dadas pelas PPVD e que fazem parte do protocolo de atendimento.





Essa PPVD tem como missão propiciar um atendimento mais humanizado à mulher vítima de violência doméstica e familiar, garantir o seu encaminhamento aos demais órgãos da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, de tal forma que ela receba do poder público, no menor tempo possível, a atenção devida ao seu caso. Ao mesmo tempo, a intenção é atuar na dissuasão do agressor.





A distribuição das cartilhas começa a ser feita nessa quarta-feira (5), nas Blitzen conjunta. “Serão distribuídas em todas as blitzen que a PM fizer, independentemente do local escolhido para essa operação”, diz a tenente coronel.