Caso Lorenza: promotor acusado de matar a esposa depõe em BH

O promotor é acusado pela morte da esposa, Lorenza Maria de Pinho, em abril de 2021 (foto: Reprodução/ TJMG) O promotor André Luís Garcia de Pinho, acusado pela morte da esposa, Lorenza Maria de Pinho, em abril de 2021, está sendo ouvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nesta sexta-feira (16/12). Ele está preso no Batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMMG), na Região da Pampulha, desde março do ano passado.





Por ser membro do Ministério Público, André Luís tem foro privilegiado, ou seja, o julgamento é feito por desembargadores que compõem o Órgão Especial do TJMG. O colegiado é formado por 13 desembargadores mais antigos do Tribunal e mais 12 desembargadores eleitos.

Relembre o caso

Lorenza foi morta em 2 de abril de 2021, no apartamento onde morava com o então promotor André Luís, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O casal teve cinco filhos.





O homem foi denunciado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o Instituto Médico Legal André Roquette (IML), o laudo aponta que Lorenza foi envenenada. O copo dela também apresentava lesões provocadas por estrangulamento.