Última ré do processo contra clínica de aborto em BH não será julgada

Uma das rés do processo que julgou os responsáveis por uma clínica de aborto, descoberta em 2013, iria a juri nesta sexta-feira (16/12), mas o tribunal foi suspenso. Ela era a última pessoa envolvida no caso que ainda não havia sido julgada.

A suspensão ocorreu porque as outras duas pessoas que não eram médicos e atuavam na clínica já haviam sido julgadas, e absolvidas . “Diante dos marcos de prescrição havidos no processo, não haveria condições de condenar a acusada. Qualquer pena seria prescrita. Com isso, optou-se por não levar adiante um julgamento cuja sentença não poderia ser cumprida”, explicou Aender Braga, defensor público.