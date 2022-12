Contagem cancela shows do 'Natal Luz' por previsão de chuvas; saiba quais

Segundo a Prefeitura, as condições meteorológicas não são favoráveis para realizar as apresentações, entretanto, outras ações programadas para o período estão mantidas, como a carretinha do Papai Noel, que circula pela cidade. O Carro da Vacina terá um novo cronograma, que ainda será divulgado. O Natal Luz de Contagem deste ano foi programado para acontecer entre 25/11 a 6/1. São 30 pontos iluminados e decorados, além de apresentações para crianças e adultos.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até, pelo menos, a próxima terça-feira, em Contagem.