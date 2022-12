Homem é preso por assediar mulher de policial, grávida de 7 meses, em BH

Vítima foi socorrida por outra mulher que passava pela rua no momento do crime e a ajudou a acionar a PM (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem foi preso após assediar a esposa de um policial militar, grávida de sete meses, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (15/12). A vítima, de 23 anos, andava pela Rua Henrique Gorceix quando o suspeito, em um Siena prata, fez a abordagem.









Ainda de acordo com o BO, o suspeito se conteve e a vítima foi socorrida quando uma outra mulher que passava pela rua notou a situação e ajudou a jovem a acionar a Polícia Militar (PMMG).

Com o auxílio de câmeras de segurança próximas ao local, a PM conseguiu encontrar o suspeito que estava em casa com sua esposa, no bairro Havaí, Região Oeste de BH. Dentro do veículo do homem, os militares encontraram porções de maconha e cocaína.



*Estagiário sob supervisão