Influenciadora mineira denuncia assédio durante voo para Confins

A influenciadora mineira Anna Clara Rios denunciou um caso de assédio sofrido durante voo para o Aeroporto de Confins na noite da última quarta-feira (14/12). Em seu perfil do Instagram, ela narrou os fatos que foram apresentados à Polícia Federal após aterrissagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Anna Clara voltava de uma viagem de trabalho em São Paulo-SP quando foi fotografada sem permissão por um homem, que compartilhou as imagens via WhatsApp com mensagens de cunho sexista.

Influenciadora registrou mensagem enviada junto de sua foto (foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora procurou uma comissária de bordo para saber como denunciar o ocorrido. A funcionária entrou em contato com a polícia, que informou que Anna Clara precisaria de ter testemunhas presenciais para fazer uma ocorrência sobre o caso. O casal que a havia ajudado estava em uma conexão para Uberlândia e não poderia auxiliá-la. Foi então que ela decidiu falar diretamente com o homem que a fotografara.“Me senti muito vulnerável e muito insegura. Então falei para a aeromoça que iria confrontá-lo porque queria que ele apagasse as fotos do celular. Eu fui até ele me sentindo invadida, disse que isso não se faz, que eu poderia ser a mãe, irmã ou filha dele. Ele disse que estava envergonhado e que iria apagar a as fotos”.Anna Clara também pediu que ele apagasse as imagens enviadas via WhatsApp. Em uma das mensagens o homem usou a frase ‘tô indo para Brasília com esse avião atrás de mim’ como legenda.Segundo a influenciadora, agentes da Polícia Federal já estavam esperando no terminal quando o voo chegou a Confins, onde ela prestou depoimento acompanhada do comissário de bordo que testemunhou o ocorrido.Anna Clara ainda relatou que, após contar sobre o assédio em suas redes sociais, recebeu apoio de alguns seguidores, mas também foi criticada por pessoas que sugeriram que ela usasse uma burca (veste tradicional muçulmana que deixa apenas os olhos das mulheres à mostra) ou que ela estava contando o caso como forma de angariar mais engajamento.