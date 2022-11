Aluna denuncia assédio de professor contra uma amiga na PUC Minas

Vítima teria cedido as pressões do docente, pela necessidade de nota (foto: PUC Minas Betim/Divulgação)

Uma aluna da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) denunciou, nessa quarta-feira (16/11), um caso de assédio envolvendo um professor e sua amiga, por meio de um perfil anônimo de estudantes da unidade Betim nas redes sociais.





De acordo com a publicação, a estudante ficou sabendo do caso depois de vários semestres, quando a amiga contou que foi levada pelo professor para um lugar desconhecido e, por medo, teria engajado em relações sexuais com o docente. A vítima ainda teve receio de engravidar, já que o homem não usou preservativos.









A aluna que faz a denúncia disse ter percebido o comportamento estranho da amiga, mas achava que era um estresse pela pressão em ser aprovada no fim do semestre. Ela reconhece que o caso, talvez, não seja levado à Justiça por já ter passado alguns anos, e no fim faz um apelo para que as colegas não caiam em assédios de professores oportunistas.

“Nunca, pelo amor de Deus, deixe quieto. Procure amigos, pais, o nupsi (Núcleo de Referência em Psicologia), qualquer coisa, mas não passem por isso. Um professor não pode te punir por rejeitar ele, e se fizer, procure seus direitos”, ela conclui.

O que diz a PUC Minas

Também pelas redes sociais, a PUC Minas se manifestou dizendo estar atenta à mobilização dos alunos em função da denúncia. Porém, ressaltou que as graves suspeitas requerem a devida apuração e a sustentação por fatos.

A universidade reforça que situações como essa podem impactar a integridade moral das pessoas envolvidas e, por isso, deve cercar-se de todos os cuidados e protocolos institucionais para que não haja nem impunidade, nem condenações prévias.