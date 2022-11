PUC Minas retoma recomendação para uso de máscaras

PUC Minas recomenda que funcionários e alunos retomem o uso de máscaras para evitar uma propagação do coronavírus (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O aumento de testes positivos para COVID-19 fez com que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) voltasse a recomendar o uso de máscaras em todos os ambientes da entidade educacional, nesta sexta-feira (11/11). Em Belo Horizonte, a doença já matou 8.246 pessoas até quarta-feira (9/11), mas não tem afetado a demanda por internações hospitalares."Comunicado à comunidade universitária fazendo uma firme recomendação pela utilização de máscaras, em todos os Campi e Unidades, considerando o recente aumento do número de casos de Covid-19", afirma o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas por meio de nota.A universidade particular é a primeira de Minas Gerais a pedir que os frequentadores voltem a fazer uso de máscaras nas dependências, desde que deixou de ser obrigatório o uso em ambientes fechados na capital mineira, no dia 10 de agosto. Apesar do relaxamento de algumas medidas de proteção, a pandemia ainda não chegou ao fim.

Protocolo sanitário, amplamente divulgado ao longo da pandemia, foi recordado pela instituição de ensino, que afirmou que "outras medidas de prevenção também estão sendo tomadas, como vacinação, o distanciamento e, sempre que possível e necessário, a higienização das mãos com álcool".

Também nesta sexta-feira, a Universidade de São Paulo (USP) voltou a obrigar o uso de máscaras em espaços fechados, como forma de conter a propagação do coronavírus. Na quinta-feira (10/11), a Unicamp também retomou o uso do item em locais fechados da instituição campineira.

Confira o comunicado da PUC Minas na íntegra

PUC Minas retoma recomendação urgente para uso de máscaras em todos os ambientes da Universidade