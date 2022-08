Prefeito de BH anuncia fim do uso obrigatório de máscara em locais fechados

Prefeito de BH Fuad Noman em coletiva de imprensa em abril (foto: foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou na tarde desta quarta-feira (10/8) o fim do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados na cidade. A decisão já começa a valer a partir de amanhã, quinta-feira (11/8)

De acordo com a publicação do prefeito no Twitter, a decisão foi tomada com base nos indicadores favoráveis da COVID-19 apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele afirmou que a Prefeitura continuará recomendando o uso de máscaras nas escolas públicas e privadas, serviços de saúde e transporte coletivo de passageiros.

Diante dos indicadores favoráveis da Covid-19 apresentados pelo grupo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, decidimos suspender a partir de amanhã o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) August 10, 2022

Fuad afirmou também que “é muito importante que cada um de nós mantenha os cuidados para evitar a contaminação. E, principalmente, que tome todas as doses da vacina!”.

O uso de máscaras em ambientes abertos já não era obrigatório na capital desde março.