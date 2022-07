Paciente não aceita usar máscara e vandaliza UBSF em Uberlândia

Sala depois que extintor foi usado para apagar o princípio de incêndio (foto: Reprodução/Redes sociais)

LEIA MAIS 17:14 - 19/07/2022 Rede de saúde em Uberlândia tem dificuldade em reposição de medicamentos Segundo servidores da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Canaã, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro, houve discussão entre a paciente e uma enfermeira para que o atendimento fosse feito com o uso de máscara. Mesmo com o acessório em mãos, ela se recusou a atender ao pedido da servidora. Atualmente o uso de máscaras em quaisquer unidades de saúde é obrigatório no município.

Após a discussão, a mulher teria começado um quebra-quebra na sala e foi deixada sozinha para que a segurança fosse chamada. Ela conseguiu encontrar um vasilhame com álcool e ateou fogo no líquido espalhado no ambiente. O fogo foi apagado com extintores da unidade.

Em seguida, ela ameaçou os trabalhadores ao dizer que voltaria com o namorado para cometer um massacre. Em fuga, ela chegou a ligar na UBSF para fazer mais ameaças. Com isso, os servidores fecharam o posto de saúde e não houve mais atendimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a paciente foi procurada em casa, mas o local estava fechado e não havia ninguém na residência.

A Prefeitura de Uberlândia confirmou, em nota, a volta do trabalho na UBSF na terça-feira (26/7):

"A Prefeitura de Uberlândia esclarece que, após o fato ocorrido nesta segunda-feira (25), a UBSF Canãa II retornará com os atendimentos na terça-feira (26), a partir das 7h. Toda a situação já foi repassada para a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM), que é a responsável pela administração da unidade.



A Prefeitura destaca ainda que está colaborando com a Polícia Militar para que a situação seja resolvida o mais rápido possível, uma vez que, de acordo com a Lei nº 2.848/40, é crime causar dano ao patrimônio público, seja por meio de violência ou grave ameaça. A pena de detenção é de seis meses a três anos e multa, além de pena correspondente à violência".

