Homem atropela a mãe e derruba muro de uma casa

A idosa teve ferimentos leves, o motorista não se feriu. (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma idosa de 60 anos foi atropelada pelo próprio filho no bairro Jardim das Palmeiras em Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro.O motorista perdeu o controle do carro na manhã desse domingo (31/07), e depois de atropelar a idosa, ainda bateu e derrubou o muro de uma casa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa foi estava consciente ao receber os primeiros cuidados médicos e teve ferimentos leves. Ela foi levada ao hospital com escoriações em um dos braços e ferimento em um dos pés.

Não houve outros feridos, o motorista passa bem.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen