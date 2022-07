Pitbull fere idosa e mata o cão de estimação da mulher em Uberlândia

Momento em que pitbull é contido depois de atacar mulher e seu pet (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 80 anos ficou ferida e seu cachorro foi morto durante ataque de um pitbull em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O socorro à idosa se tornou assunto comentado com frequência em redes sociais com a circulação de um vídeo momentos depois do ataque. Ainda não se tem certeza de quem é o cachorro que matou o outro animal, mas o Ministério Público de Minas Gerais já apura o caso.



A idosa foi derrubada quando o pitbull tentou pegar seu animal de estimação e ela segurou o seu cão nos braços. A mulher teve escoriações e sentiu dores por conta da queda. Ferido, o animal atacado chegou a ser levado para um veterinário, mas não sobreviveu.





Antes do ataque o cachorro entrou em uma loja e correu por ruas do bairro.



Um boletim de ocorrências foi registrado contra o dono do pitbull, que não teria tomado providências para impedir que o animal saísse ou mesmo que usasse focinheira. A família ainda diz que o mesmo cachorro havia atacado e matado outro cão de estimação na região.



Em tese, o pitbull é de um mecânico, mas segundo levantamento feito pelo MPMG, ele informou que o cachorro é de um amigo de seu filho. O cachorro foi deixado no estabelecimento e não buscado.